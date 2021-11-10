Кэри Прайс заявил, что участвовал в программе помощи игрокам НХЛ из-за наркозависимости

"За последние несколько лет я позволил себе попасть в очень темное место, и у меня не было инструментов, чтобы справиться с этим, - говорится в заявлении Прайса. - В прошлом месяце я принял решение поступить в стационар для лечения наркозависимости. Я понял, что мне нужно уделять приоритетное внимание своему здоровью как для себя, так и для своей семьи. Обращение за помощью, когда вам это нужно, - это то, к чему мы призываем наших детей, это то, что мне нужно было сделать".

7 октября Прайс временно покинул расположение "Монреаля" и добровольно принял участие в программе помощи игрокам НХЛ, которая нацелена на лечение алкогольной или наркотической зависимости или психологических проблем.

Прайсу 34 года. Он является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира в составе сборной Канады. На протяжении всей карьеры голкипер выступает за "Монреаль", с которым в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Стэнли. Прайс был признан самым ценным игроком и лучшим вратарем сезона-2014/15, семь раз принимал участие в Матче звезд.