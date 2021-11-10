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НХЛ

Кэри Прайс заявил, что участвовал в программе помощи игрокам НХЛ из-за наркозависимости

7 октября канадский голкипер покинул расположение "Монреаля" ради добровольного участия в программе
Кэри Прайс AP Photo/Matt Slocum
Описание
Кэри Прайс
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 10 ноября. Канадский вратарь "Монреаля" Кэри Прайс участвовал в программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за наркозависимости. Комментарий голкипера приводит пресс-служба клуба.

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"За последние несколько лет я позволил себе попасть в очень темное место, и у меня не было инструментов, чтобы справиться с этим, - говорится в заявлении Прайса. - В прошлом месяце я принял решение поступить в стационар для лечения наркозависимости. Я понял, что мне нужно уделять приоритетное внимание своему здоровью как для себя, так и для своей семьи. Обращение за помощью, когда вам это нужно, - это то, к чему мы призываем наших детей, это то, что мне нужно было сделать".

7 октября Прайс временно покинул расположение "Монреаля" и добровольно принял участие в программе помощи игрокам НХЛ, которая нацелена на лечение алкогольной или наркотической зависимости или психологических проблем.

Прайсу 34 года. Он является олимпийским чемпионом и обладателем Кубка мира в составе сборной Канады. На протяжении всей карьеры голкипер выступает за "Монреаль", с которым в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Стэнли. Прайс был признан самым ценным игроком и лучшим вратарем сезона-2014/15, семь раз принимал участие в Матче звезд.

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