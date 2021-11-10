"Каролина" победила "Тампу" в матче НХЛ. Свечников сделал голевую передачу

ТАСС, 10 ноября. "Каролина" на выезде в овертайме со счетом 2:1 обыграла "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" шайбу забросил Стивен Стэмкос (30-я минута). У "Каролины" отличились Теуво Терявяйнен (50) и Мартин Нечас (64).

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 бросков, защитник команды Михаил Сергачев пропускал встречу из-за дисквалификации, нападающий Никита Кучеров - из-за травмы. Форвард "Каролины" Андрей Свечников отметился результативной передачей, набрав 15 очков (семь голов + восемь передач) в 11 играх.

"Тампа" занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона, набрав 15 очков в 12 матчах. "Каролина" лидирует в Столичном дивизионе с 20 очками за 11 игр.

Следующий матч "Тампа" проведет 14 ноября дома против "Флориды", "Каролина" 13 ноября сыграет на своем льду с "Филадельфией".

В другом матче дня "Нью-Джерси" дома обыграл "Флориду" (7:3), финский нападающий гостей Александр Барков отметился одной заброшенной шайбой и стал лучшим снайпером в истории команды, всего на его счету 189 голов.