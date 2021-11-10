"Сент-Луис" по буллитам обыграл "Виннипег" в матче НХЛ. Бучневич набрал два очка

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 2:2. У "Сент-Луиса" шайбы забросили российский нападающий Павел Бучневич (19-я минута) и Джордан Кайру (52). В составе "Виннипега" отличились Нил Пионк (31) и Кайл Коннор (47).

Бучневич забросил третью шайбу в текущем сезоне, а также отметился голевой передачей, которая стала для него второй за девять игр. Его одноклубники Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Клим Костин не сумели отличиться, нападающий "Виннипега" Евгений Свечников отметился результативным пасом, он набрал пять очков (гол + четыре передачи) за 11 матчей.

"Сент-Луис" занимает первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 17 очков в 11 играх, на счету "Виннипега" 15 очков за 12 матчей, клуб идет третьим. Следующий матч "Сент-Луис" проведет 12 ноября дома против "Нэшвилла", "Виннипег" в тот же день примет "Сан-Хосе".