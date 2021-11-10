Первая шайба Барабанова в сезоне НХЛ помогла "Сан-Хосе" обыграть "Калгари"

ТАСС, 10 ноября. "Сан-Хосе" победил "Калгари" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Александр Барабанов (21-я минута), Логан Кутюр (45), Томаш Гертл (59, в пустые ворота), Джонатан Дален (60, в пустые ворота). У "Калгари" отличился Милан Лучич (22).

Барабанов забросил первую шайбу в текущем сезоне, также на его счету четыре результативные передачи. Российский защитник "Калгари" Никита Задоров не сумел отличиться.

"Сан-Хосе" набрал 15 очков в 12 матчах и занимает четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, следующий матч команда проведет 12 ноября на выезде против "Виннипега". "Калгари" идет вторым (17 очков), 12 ноября канадский клуб сыграет в гостях с "Монреалем".