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НХЛ

"Вегас" победил "Сиэтл" в матче НХЛ. Дадонов отметился заброшенной шайбой

Встреча завершилась со счетом 4:2
Евгений Дадонов ("Вегас") AP Photo/David Becker
Описание
Евгений Дадонов ("Вегас")
© AP Photo/David Becker

ТАСС, 10 ноября. "Вегас" победил "Сиэтл" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой (40-я минута). Также в составе победителей отличились Алекс Пьетранджело (20-я минута), Ши Теодор (41) и Райлли Смит (42). У "Сиэтла" шайбы забросили Джордан Эберле (5) и Янни Гурд (40).

Для Дадонова эта шайба стала третьей в текущем сезоне НХЛ. Ранее россиянин забрасывал в матчах с "Колорадо" (3:1) и "Далласом" (3:2).

"Вегас", набравший 14 очков в 13 матчах, занимает шестое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, "Сиэтл" идет последним - в 13 играх команда набрала 9 очков. В следующем матче "Вегас" дома встретится с "Миннесотой" 12 ноября, "Сиэтл" в этот же день примет "Анахайм".

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