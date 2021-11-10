Федор Емельяненко сравнил себя с Майком Тайсоном

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко считает, что он отличается по стилю от бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Об этом Емельяненко рассказал в интервью ТАСС.

Тайсон в ноябре прошлого года провел выставочный поединок против Роя Джонса - младшего. Правилами боя было оговорено, что судьи не будут выявлять победителя. Джонс ранее предложил Емельяненко провести боксерский поединок, на что боец ответил согласием.

"Я по стилю совершенно другой - не такой, как Майк Тайсон, - сказал Емельяненко. - Конечно, в боях ММА в плане бокса не раскрыться. Понимаю и то, что Рой, возможно, не тот человек, который даст мне раскрыться. С другой стороны, сейчас есть бойцы ММА, которые неплохо выступают в боксе".

45-летний Емельяненко не проводил поединков по профессиональному боксу в своей карьере.