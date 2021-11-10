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Летние олимпийские виды спорта

Алина Кабаева получила премию международного фестиваля Sport Movies & TV

Олимпийская чемпионка награждена за значительную роль в популяризации спорта, продвижение культурных и этических ценностей
Алина Кабаева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алина Кабаева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 10 ноября. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева получила премию международного фестиваля Sport Movies & TV 2021 за значительную роль в популяризации спорта, продвижение культурных и этических ценностей. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации спортивного кино и телевидения (FICTS), являющейся организатором мероприятия.

Церемония награждения прошла в Милане, с приветственным словом к участникам обратился президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Кабаева является олимпийской чемпионкой 2004 года в многоборье, в ее активе также бронза в многоборье на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Кабаева девять раз побеждала на чемпионатах мира и 15 раз становилась чемпионкой Европы.

Фестиваль Sport Movies & TV является аналогом премии "Оскар" в спортивном кино и телевидении. Мероприятие было проведено FICTS в 39-й раз, в международную федерацию входят 116 стран - членов МОК. Ранее премии удостаивалась двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Теги
Кабаева, Алина МаратовнаЛетние олимпийские виды спорта
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