Российские саночники из-за ковида у Павла Репилова тренируются в Китае на особых условиях

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту из-за положительного теста на коронавирус, взятого у Павла Репилова непосредственно в Пекине, вынуждена тренироваться на олимпийской санно-бобслейной трассе отдельно от спортсменов из других стран. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Все иностранные участники тренировочного мероприятия прибыли в Пекин 4 ноября на авиачартере, организованном Международной федерацией санного спорта. "После прилета в Китай все команды были помещены на карантин по причине того, что у нескольких спортсменов из разных стран тесты на коронавирус дали положительный результат, - сказал Чудинов. - В их числе оказался и российский саночник Павел Репилов. Потом у всех снова взяли пробы, которые оказались отрицательными. На следующий день все проходили еще одно двойное тестирование, и у Павла один тест оказался положительным".

"После того тестирования всех иностранных спортсменов допустили до тренировок, а нашу команду изолировали. В отношении нас организаторы предприняли усиленные антиковидные меры предосторожности и очертили круг контактировавших. Мы сейчас тренируемся в отдельное время. У нас отдельный транспорт, выходим на трассу последними в десять часов вечера и возвращаемся в отель после полуночи", - добавил тренер.

Павел Репилов - младший брат неоднократного чемпиона мира и Европы по санному спорту Романа Репилова, который также находится на тренировках в Китае. В активе Павла Репилова есть серебро юношеской Олимпиады 2020 года и золото ЧМ-2020.

"Ситуация на самом деле странная, потому что на следующий день у Павла все тесты опять оказались отрицательными, - заметил Чудинов. - Может быть, это связано с особенностями организма спортсмена. Павел чувствует себя отлично, нет никаких симптомов болезни, но вынужден находиться в изоляции. Для допуска к тренировкам ему нужно сдать несколько отрицательных проб на коронавирус. Надеемся, что скоро он получит возможность выйти на трассу".

"Из-за ситуации с положительным тестом у Репилова-младшего мы совершили меньше тренировочных спусков, чем остальные. Обещали компенсировать эту разницу, но пока не сделали. Но долги обещали закрыть, повторюсь", - заключил собеседник ТАСС. С 20 по 21 ноября в Пекине пройдет первый этап Кубка мира по санному спорту.