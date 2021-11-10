Чудинов: саночники получили мало времени на изучение новой олимпийской трассы в Пекине

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Иностранные саночники не имеют возможности основательно изучить особенности новой олимпийской трассы в Пекине, где в феврале пройдут Олимпийские игры. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

"Спортсмены говорят, что эта трасса вообще не похожа на остальные, - заметил Чудинов. - Настолько специфичная, что с ходу ключи к ней подобрать не получается. Времени на ее изучение очень мало у нас из-за всех антиковидных мер. Я думаю, что победу на Олимпиаде в Пекине одержит тот спортсмен, который быстрее всех к ней адаптируется".

По первоначальному плану иностранные саночники должны были провести первую тренировку на новой трассе 5 ноября. Однако из-за нескольких положительных тестов на коронавирус, сданных прилетевшими в Китай спортсменами, тренировки стартовали на два дня позже. Сборная России из-за положительного теста у Павла Репилова, находящегося сейчас в изоляции, вынуждена тренироваться отдельно от спортсменов из других стран и пока уступает им по числу совершенных спусков.

В состав команды России по санному спорту на сбор в Пекине вошли Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Матвей Пересторонин, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Виктория Демченко, Диана Логинова, а также четыре экипажа саней-двоек: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов, Андрей Богданов / Юрий Прохоров и Станислав Мальцев / Дмитрий Халилов.

С 20 по 21 ноября в Пекине пройдет первый этап Кубка мира по санному спорту. После его окончания все команды переедут в Сочи, где пройдут второй и третий этапы кубка.