{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Призер Олимпийских игр Елфутина выдвинута кандидатом в комиссию спортсменов ОКР

Решение было принято 6 ноября на заседании президиума Всероссийской федерации парусного спорта

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по парусному спорту Стефания Елфутина выдвинута кандидатом в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Решение о выдвижении Елфутиной было принято 6 ноября на заседании президиума ВФПС. Также сообщается, что Елфутина вместе с Денисом Грибановым примет участие в заседании комиссии спортсменов ОКР в качестве делегата.

Елфутиной 24 года, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в классе "RS:X", а также трехкратным призером чемпионатов Европы в данной дисциплине.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Формула-1
В Лондоне рассказали о прогрессе в вопросе проведения в городе этапа "Формулы-1"
Американская инвестиционная компания выделила средства на строительство в восточной части Лондона автодрома
Читать полностью