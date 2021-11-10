Призер Олимпийских игр Елфутина выдвинута кандидатом в комиссию спортсменов ОКР

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по парусному спорту Стефания Елфутина выдвинута кандидатом в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Решение о выдвижении Елфутиной было принято 6 ноября на заседании президиума ВФПС. Также сообщается, что Елфутина вместе с Денисом Грибановым примет участие в заседании комиссии спортсменов ОКР в качестве делегата.

Елфутиной 24 года, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в классе "RS:X", а также трехкратным призером чемпионатов Европы в данной дисциплине.