Отец Дмитриева считает, что российскому фигуристу удобнее выступать за сборную США

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российскому фигуристу Артуру Дмитриеву не лучше было бы выступать за сборную России, в команде США ему удобнее, потому что у него есть американское гражданство. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, отец Дмитриева Артур Дмитриев - старший.

В среду Дмитриев-младший сообщил газете "Спорт-Экспресс", что ему поступило предложение от Федерации фигурного катания США.

"Вы знаете, я не могу точно сказать по поводу предложения от федерации США, потому что он уже взрослый парень, ему 29 лет, и он сам принимает решение, - сказал Дмитриев-старший. - Но я знаю, что он хотел бы кататься за другую страну. Точно ли он это сделал, пока не знаю. Честно говоря, не вижу особых перспектив, потому что кататься нужно и там, и там, вопрос в другом, может быть, ему там удобнее, у него есть американский паспорт".

"Пригодился бы сборной России? Я думаю, что у нас сейчас достаточно фигуристов, большая конкуренция, потом же еще и возраст, 29 лет - предельный для одиночника. Я думаю, что ему так просто удобнее, потому что последние два года он восстанавливался от травм. Не думаю, что за Россию ему было бы лучше кататься, но это его решение, я к этому делу не причастен", - добавил собеседник агентства.

Дмитриев-старший подчеркнул, что в сборной США большая конкуренция и место в команде его сыну не гарантировано. "Он пока ни в какую сборную США не попал, он только собирается выступить на соревнованиях в Америке, попадет ли он в сборную - большой вопрос, там тоже большая конкуренция, - отметил он. - Время покажет, как он будет работать, сами знаете, как много травм у ребят, даже [Юдзуру] Ханю снялся с этапа [Гран-при в Токио] из-за травмы. Только время покажет, справится ли Артур с этим".

Дмитриев-младший является чемпионом России среди юниоров, победителем финала кубка страны, а также обладателем бронзовой награды турнира Nebelhorn Trophy, где стал первым в истории фигуристом, исполнившим каскад "тройной лутц - тройной флип" на официальных соревнованиях.