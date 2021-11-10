Федерации гандбола России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) и Китайская гандбольная ассоциация подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

Организации будут взаимодействовать в проведении совместных тренировочных сборов как на клубном уровне, так и на уровне национальных сборных, в проведении товарищеских игр между клубами и национальными сборными России и Китая. Также меморандумом предусмотрено участие детско-юношеских команд Китая в турнирах на территории России, проведение тренерских семинаров и обучающих мастер-классов, сотрудничество в сфере маркетинга и СМИ. Кроме того, одним из пунктов соглашения является проработка вопроса создания Восточной гандбольной лиги.

"По нашему мнению, этот документ даст старт программе развития и взаимодействия в гандбольной сфере между нашими странами, - сказал президент ФГР Сергей Шишкарев. - Очень важно, что совместную инициативу двух ассоциаций поддержал глава Международной федерации гандбола Хасан Мустафа, недавно побывавший в России с официальным визитом. Со своей стороны, я хотел бы поблагодарить правительство КНР, а также руководителя Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао за поддержку и конструктивные идеи при подготовке подписания меморандума. Убежден, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и эффективным".

"Сегодня Китайская гандбольная ассоциация и Федерация гандбола России стали стратегическими партнерами, это важная веха в установлении дружеских отношений между Китаем и Россией в области гандбола и значимая отправная точка для вступления на путь нового этапа развития гандбола в Китае и России, - сказала президент Китайской гандбольной ассоциации Ван Тао. - Я верю, что обе стороны, опираясь на концепцию искреннего сотрудничества и взаимной выгоды, добьются ощутимых практических результатов. Искренне надеюсь на то, что мы будем рука об руку идти вперед и наша дружба будет долговечной и продуктивной. От имени Китайской гандбольной ассоциации и себя лично хотела бы поблагодарить президента ФГР Сергея Николаевича Шишкарева за сотрудничество и пожелать крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях".