Воспитанник хоккейного клуба "Металлург" Болтов умер в возрасте 21 года после травмы

ТАСС, 10 ноября. Бывший игрок клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) "Липецк" Андрей Болтов умер от последствий травмы позвоночника на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"На протяжении нескольких месяцев Андрей стойко боролся с полученной травмой позвоночника, но не победил ее. Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Андрея. Благодарим всех, кто поддерживал его и не остался в стороне", - говорится в сообщении.

Болтов является воспитанником магнитогорского "Металлурга". За молодежную команду "Липецка" игрок выступал с 2018 года, проведя за клуб 80 матчей, набрав 43 очка (17 шайб + 26 передачи).