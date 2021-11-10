Шведская лыжница Сван пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за травмы

ТАСС, 10 ноября. Победительница этапов Кубка мира по лыжным гонкам шведка Линн Сван не примет участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине из-за операции на плече. Комментарий спортсменки приводит шведская газета Expressen.

Сван получила травму плеча из-за падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в феврале 2021 года. Лыжница пропустила все тренировочные сборы национальной команды. После семи месяцев реабилитационного тренинга было принято решение об операции. Сван была прооперирована 1 ноября, из-за чего не успеет восстановиться к началу Игр в Пекине.

"Все оказалось намного хуже, чем мы предполагали, - сказала Сван. - Мой врач объяснил, что есть риск, что придется многое исправить в плече, и что в этом случае я, вероятно, не смогу участвовать в соревнованиях этой зимой. Я не ожидала, что не смогу соревноваться в Пекине, мне понадобилось время, чтобы смириться с этим. Сейчас я просто хочу снова стать здоровой и подойти к следующему сезону в хорошей форме".

Сван 21 год, она является обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок, в ее активе пять личных побед на этапах Кубка мира.

Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.