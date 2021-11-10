Футболистку ПСЖ Диалло задержали по подозрению в организации нападения на одноклубницу

ТАСС, 10 ноября. Футболистка французского клуба "Пари Сен-Жермен" Амината Диалло задержана полицией по подозрению в причастности к нападению на одноклубницу. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Инцидент произошел 4 ноября. По информации газеты L'Equipe, Диалло наняла двух посредников, которые напали на ее одноклубницу француженку Хейру Хамрауи. Таким образом Диалло хотела избавиться от конкурентки за место в стартовом составе. ПСЖ не подтверждает фамилию пострадавшей.

"ПСЖ работает с полицией, чтобы пролить свет на случившийся инцидент. Клуб внимательно следит за разбирательством и планирует принять меры", - говорится в сообщении. В заявлении ПСЖ также отмечается, что клуб принял все необходимые меры для безопасности своих игроков.

Диалло 26 лет, она выступает за ПСЖ с 2016 года, находившись в разное время в аренде у других клубов. За сборную Франции футболистка провела семь матчей, забив один гол. Хамрауи находится в ПСЖ с июля 2021 года, в составе национальной команды она провела 36 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.