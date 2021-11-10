Знарок покинул расположение сборной России по хоккею в Хельсинки из-за болезни

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок покинул расположение команды, которая находится в Хельсинки, по причине болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

Сборная России готовится принять участие в первом этапе Евротура - Кубке Карьяла, который стартует в среду.

"Тренер-консультант Олег Знарок покинул команду из-за болезни. Олег Валерьевич почувствовал симптомы ОРВИ и недомогание. Олег Валерьевич улетел в Петербург и продолжит работу в удаленном режиме", - сказали в пресс-службе.

Под руководством Знарка сборная России выигрывала Олимпиаду 2018 года, а также чемпионат мира 2014 года.