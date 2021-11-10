Шесть спортшкол Кировской области получили новые микроавтобусы

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Шесть муниципальных спортивных школ в Кировской области получили по нацпроекту "Демография" новые микроавтобусы, благодаря которым у учеников появится больше возможностей для участия в соревнованиях, в том числе за пределами региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"В текущем году в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" для муниципальных спортивных школ приобретены новые микроавтобусы. На данный момент транспортные средства поставлены в шесть районов области: Куменский, Орловский, Уржумский, Яранский, Зуевский и Фаленский", - говорится в сообщении.

Микроавтобусы нужны для трансфера спортсменов на соревнования, в том числе проходящие за пределами области. "С появлением новых транспортных средств перед воспитанниками открылись новые возможности для участия в мероприятиях различного уровня", - уточнили в пресс-службе. По данным Министерства спорта и молодежной политики Кировской области, в 2021 году на закупку микроавтобусов направили субсидию в размере более 9 млн рублей. Новые микроавтобусы рассчитаны на 20 пассажиров, оснащены комфортабельными сиденьями и кондиционером.

Среди ключевых целей федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" - формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.