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ЧМ-2022 по футболу
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Главный тренер киприотов Костеноглу назвал сборную России главной командой группы

Матч между сборными России и Кипра пройдет в Санкт-Петербурге 11 ноября
Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Кипра по футболу Никос Костеноглу назвал россиян главной командой группы Н отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Матч между сборными России и Кипра пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 11 ноября. Начало встречи - 20:00 мск.

"Мы знаем, что завтра сыграем с главной командой группы, - сказал Костеноглу. - Несмотря на то что мы отстаем по очкам, постараемся показать хорошую игру, это наш национальный долг! Понимаем, что победит сильнейший. Мы знаем, что сборная России - сильная команда, но нам есть что показать, мы будем играть на все 100. Морально мы готовы к игре".

Защитник команды Антреас Каро сказал, что настроен оптимистично перед матчем. "Хочу отметить профессионализм и мастерство игроков, мы хотим победить, - отметил он. - Мы должны показать наш лучший футбол. Мы знаем, что [Артем] Дзюба - хороший игрок, но у сборной России есть и другие хорошие футболисты".

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.

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