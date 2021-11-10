Юношеская сборная России по футболу выиграла в первом матче отбора чемпионата Европы

ТАСС, 10 ноября. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Греции со счетом 1:0 в первом матче отборочного раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в Греции.

В составе российской команды отличился Ярослав Гладышев (70-я минута). На 72-й минуте игры с поля за вторую желтую карточку был удален защитник греческой команды Илиас Христопулос.

Также соперниками российской сборной по группе 2 являются команды Германии и Фарерских островов. В следующем матче юношеская сборная России встретится с командой Германии 13 ноября.

Отборочный раунд чемпионата Европы по футболу среди игроков не старше 19 лет состоит из двух этапов. В первом отборочном раунде играют 52 сборные, которые разбиты на 13 групп. В элитный раунд выходят по две лучшие команды каждой группы и лучшая сборная, занявшая третье место. Элитный раунд пройдет весной 2022 года, команды будут разделены на семь групп, а победители квартетов отправятся на чемпионат Европы, автоматическую путевку в эту стадию отбора получила первая сборная рейтинга - команда Португалии.

Выход в элитный раунд по итогам отборочного турнира уже обеспечили себе сборные Австрии, Венгрии, Грузии, Дании, Исландии, Италии, Норвегии, Украины, Финляндии и Чехии.

Чемпионат Европы состоится с 20 июля по 2 августа в Словакии. Словацкие футболисты выступят на европейском первенстве на правах хозяев турнира.