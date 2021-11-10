Карпин: Джикия будет готов сыграть против команды Кипра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия будет готов сыграть в отборочном матче чемпионата мира - 2022 против киприотов. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

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Сборные России и Кипра сыграют 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Во вторник Джикия пропустил тренировку команды из-за повреждения.

"Джикия сегодня будет тренироваться, завтра будет готов сыграть", - сказал Карпин, отвечая на вопрос ТАСС.

Также главный тренер сборной России поделился мнением о предстоящем сопернике. "Команды, которые на бумаге не считаются большими, хорошо умеют обороняться. Думаю, у киприотов будет схема 5-4-1, это игра на контратаках. В то время как против сборной Мальты они играли более комбинационно", - отметил Карпин, добавив, что игроки российской команды находятся в нормальном состоянии, несмотря на накопившуюся усталость.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите со сборной Хорватии.