Головин заявил, что готов сыграть все 90 минут в матче против сборной Кипра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу и "Монако" Александр Головин готов провести полный матч против команды Кипра в девятом туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Игра между сборными России и Кипра пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" 11 ноября. Начало встречи - 20:00 мск. Головин получил травму 3 октября в матче чемпионата Франции против "Бордо" (3:0), из-за чего не смог принять участия в октябрьских играх сборной России против команд Словакии (1:0) и Словении (2:1). Впервые после повреждения полузащитник вышел на поле 31 октября в матче "Брест" - "Монако" (2:0).

"Думаю, что буду готов на 90 минут, после травмы провел три игры, - сказал Головин. - Понятно, что неполные матчи, но нахожусь в хорошем тонусе. Не знаю, буду капитаном или нет. Но я готов, у нас любой игрок в команде готов".

Головин признался, что не думает о матче заключительного тура с командой Хорватии, который пройдет 14 ноября в Сплите. "Мы сейчас готовимся к матчу с киприотами и думаем только о нем. Не читал интервью хорватов. В сборную как в тюрьму ни разу не ездил. Сейчас все мысли о Кипре", - добавил Головин.

Ранее тренер сборной Хорватии, бывший футболист московского ЦСКА Ивица Олич в интервью порталу Nacional.hr заявил, что российские игроки столичного клуба отправлялись в сборную, как в тюрьму, в то время как футболисты других стран были рады вызову в национальную команду.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.