Карпин объяснил, почему не стал заменять выбывшего из-за травмы Жемалетдинова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России вызвал на сбор перед ноябрьскими матчами достаточное количество футболистов на случай возможных травм. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин, комментируя отсутствие замены выбывшего из строя из-за травмы Рифата Жемалетдинова.

Сборная России 11 ноября сыграет с командой Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена". Из-за травм по ходу сбора выбыли из строя защитник Илья Самошников, полузащитники Арсен Захарян и Рифат Жемалетдинов.

"У нас был печальный опыт в октябре, когда приходилось довызывать игроков. В этот раз изначально вызвали 25 человек, потому что понимали, что кто-то может не доехать", - сказал Карпин.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.