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ЧМ-2022 по футболу

Карпин: вопрос с вызовом Дзюбы в сборную России по футболу закрыт

Форвард "Зенита" не был включен в состав российской национальной команды на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Вопрос с вызовом нападающего санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России по футболу закрыт. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Валерий Карпин.

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В четверг сборная России сыграет с командой Кипра в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" 11 ноября и начнется в 20:00 мск. Дзюба был включен в расширенный состав команды на октябрьские матчи отборочного турнира против команд Словакии (1:0) и Словении (2:1), но позже нападающий отказался ехать в национальную команду, сославшись на неготовность.

"Можно ли поставить точку с вопросом Дзюбы? Если бы я вам сказал месяц назад поставить точку, вы бы поставили точку? Я поставил точку, вы как хотите. Хотите - спрашивайте", - сказал Карпин.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите со сборной Хорватии.

Теги
Дзюба, Артем СергеевичКарпин, Валерий ГеоргиевичЧМ-2022 по футболу
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