Представлен маршрут ралли "Шелковый путь" 2022 года

Маршрут будет приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра I и пройдет по городам, которые неразрывно связаны с его именем. Гонка возьмет старт в Астрахани, далее маршрут пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж, финиш будет организован в Москве.

"Так совпало, что в будущем году отмечается 350-летие со дня рождения правителя, открывшего России "окно в Европу", его называют великим, так же называют и Шелковый путь. В следующем году наше международное ралли пройдет по городам, которые неразрывно связаны с именем этого российского императора. Что же ждет участников? Это предгорья Кавказа, пески, широкие степи и равнины Черноземья, леса и красоты центра европейской части России", - сказал руководитель проекта "Международное ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин.

"Одна из особенностей ралли-рейда, помимо спортивной составляющей, - это возможность открывать новые пейзажи, - добавил спортивный директор проекта Люк Альфан. - Мы находимся в Чечне, в этой части страны никогда не проходили гоночные соревнования, это абсолютно новый маршрут. Для нас, организаторов, очень важно быть здесь и иметь возможность открыть для себя новые, неизведанные ранее трассы, беспрецедентные гаммы и палитры. Будут песчаные дорожки с маленькими дюнами, участки, близкие к классическим, а также невысокие горные отрезки, которые являются колоритной особенностью региона и будут очень интересными и красивыми".

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что организация таких крупных международных соревнований подтверждает способность регионов организовывать глобальные спортивные события, а также помогает привлекать молодежь к занятиям спортом. "Уникальный проект вновь готов объединить единомышленников: профессионалов и любителей автоспорта из России и многих зарубежных государств. Соревнование впервые в истории "Шелкового пути" пройдет по территории Северного Кавказа - абсолютно нового региона для дисциплины "ралли-рейд", уверен, что неповторимые красоты природы, уникальные и разнообразные ландшафты, огромное культурное и историческое наследие России оставят неизгладимое впечатление в сердцах участников и зрителей. Организация таких проектов создает позитивную репутацию и подтверждает большие способности регионов по маршруту в организации глобальных спортивных событий, создает основу развития спортивных связей и привлечения молодежи к занятиям спортом", - отметил он.

В 2022 году ралли "Шелковый путь" пройдет с 6 по 16 июля. Соревнование проводится с 2009 года, гонки традиционно проходят на территории России, а также стран Центральной Азии и Китая.