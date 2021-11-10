Сборная России по футболу в полном составе тренируется перед игрой с киприотами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команды Кипра. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игра между сборными России и Кипра пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" 11 ноября. Начало встречи - 20:00 мск.

В тренировке принимают участие 27 футболистов сборной России, в том числе защитник Георгий Джикия, который из-за повреждения не занимался с командой во вторник. Ранее на пресс-конференции главный тренер сборной Валерий Карпин сообщил, что защитник будет тренироваться с командой в среду и сможет принять участие в матче.

Изначально Карпин вызвал в сборную на ноябрьские матчи 29 игроков, но защитник казанского "Рубина" Илья Самошников и полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян не примут участия в предстоящих матчах квалификации чемпионата мира из-за травм. Вместо них в команду был приглашен игрок обороны петербургского "Зенита" Данил Круговой, для которого этот вызов в сборную стал первым в карьере. 10 ноября пресс-служба сборной России сообщила о том, что атакующий полузащитник столичного "Локомотива" Рифат Жемалетдинов не сможет помочь команде из-за травмы.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.

Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.