Матыцин провел встречу с заместителем генерального секретаря Совета Европы Берге

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел в Москве рабочую встречу с генеральным секретарем Совета Европы Бьорном Берге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

"Рассчитываю, что сегодняшняя рабочая встреча придаст дополнительный импульс плодотворному сотрудничеству России и Совета Европы в области спорта, - заявил Матыцин. - Мы последовательно выступаем за укрепление сотрудничества в спортивной сфере на основе расширенного частичного соглашения по спорту и других спортивных конвенций Совета Европы в области антидопинга, обеспечения безопасности футбольных матчей и манипулирования спортивными соревнованиями".

Министр подчеркнул, что Россия неизменно исходит из важности международного сотрудничества в интересах чистого спорта. "Правительством принято решение о назначении российского представителя в Совете управляющих расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы. При этом исходим из важности сохранения российского представительства в ходе грядущих выборов в целях обеспечения долгосрочного плодотворного сотрудничества между Российской Федерацией и Советом Европы в рамках данного соглашения", - добавил Матыцин.

Берге отметил важность России в спортивной сфере Совета Европы. "Россия является драйвером развития конструктивного диалога в спортивной сфере на пространстве Совета Европы. Секретариат Совета Европы будет продолжать оказывать содействие министерству в реализации всех совместных инициатив в области спорта и борьбы с допингом", - сказал Берге.

Матыцин заявил о необходимости работы над конвенцией Сен-Дени - нового договора о создании международной правовой платформы сотрудничества для борьбы с проявлениями насилия и агрессивного поведения, а также поощрения прав человека всех участников спортивных мероприятий. "Сейчас министерство активно участвует в разработке актов толкования конвенции Сен-Дени, где российский представитель возглавляет консультативную группу по юридическим вопросам и входит в бюро конвенции. Считаем, что в рамках конвенции необходимо прежде всего разрабатывать общие подходы с целью создания условий для наиболее эффективного обеспечения безопасности при неизменном сохранении благоприятной атмосферы и соревновательного настроения в ходе спортивных мероприятий", - сказал Матыцин.

По окончании встречи Матыцин пригласил Берге посетить в качестве почетного гостя Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", который пройдет с 15 по 20 мая 2022 года в Екатеринбурге. Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета. Он проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.