Дмитрий Комбаров рассказал об ожиданиях от матча сборной России с командой Кипра

ТАСС, 10 ноября. Тренерский штаб сборной России по футболу найдет замену травмированным игрокам и сделает все, чтобы их отсутствие не сказалось на результатах команды в предстоящих матчах отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Такое мнение высказал бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В среду расположение сборной России из-за повреждения покинул полузащитник Рифат Жемалетдинов, также из-за травм в ноябрьских играх не смогут принять участие полузащитники Арсен Захарян и Далер Кузяев, а также защитник Илья Самошников.

"Давайте не будем бежать впереди паровоза, думаю, что сборная хорошо подготовилась, - сказал Комбаров. - Игроки в полной мере осознают ответственность завтрашней игры, недооценки завтра не будет. Ответственность за завтрашний результат может стоить нам чемпионата мира, все взрослые люди и подойдут к этой игре серьезно".

"Надеюсь, что отсутствие ряда игроков не скажется на результатах. Хотя травмы - непредсказуемая вещь. Тренерский штаб найдет замены травмированным футболистам", - добавил Комбаров.

Игра девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Кипра пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" 11 ноября. Начало встречи - в 20:00 мск.

После восьми матчей отборочного цикла сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Последний матч группового этапа сборная России проведет 14 ноября в Сплите с командой Хорватии.