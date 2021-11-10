Итудис рассказал о ситуации с травмами в баскетбольном клубе ЦСКА

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА работает над снижением травматизма и заболеваемости игроков, однако в игровых эпизодах это сделать невозможно. Такое мнение высказал журналистам главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

ЦСКА в последних пяти матчах потерпел пять поражений: трижды в Евролиге и два раза в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

"Я слышал про травмы и как их предотвратить. Как можно предотвратить игровые эпизоды, когда [Никола] Милутинов подвернул ногу? [Мариуса] Григониса ударили в спину, и он до сих пор лечится. Как мы можем предотвратить такие моменты? Это случилось сразу с несколькими важными игроками. Также факт коронавируса и других заболеваний, мы очень много работаем над терапией, но мы ничего не можем с этим поделать", - сказал Итудис.

"Болельщики должны понимать, что сами игроки ненавидят быть травмированными: им нужно проходить несколько этапов до полной реабилитации. [Джоэл] Боломбой 4,5 месяца не играл в организационный баскетбол, мы должны вернуть его на прежний уровень", - добавил тренер армейцев.

В текущем сезоне ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (4 победы, 2 поражения), девятое место - в таблице Евролиги (4 победы, 4 поражения).

Итудису 51 год, он возглавил ЦСКА в 2014 году. Под его руководством московский клуб дважды выиграл Евролигу, пять раз - Единую лигу ВТБ.