Браташ: у Мичкова похожее развитие в хоккейном плане с Овечкиным

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России Матвей Мичков в плане хоккейного развития схож с капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александром Овечкиным. Такое мнение журналистам высказал и. о. главного тренера сборной России Олег Браташ.

16-летний Мичков может в четверг дебютировать за национальную команду в матче Кубка Карьяла с финнами и побить рекорд, установленный Овечкиным, который провел первый матч за сборную в 17 лет.

"Мы считаем, что Мичков подготовлен для такой проверки. Хоть он моложе, но не уступает в физическом развитии и в игровом плане наравне со всеми является претендентом на поездку на молодежный чемпионат мира. Поэтому я не стал бы его отделять от других молодых ребят по возрасту в молодежной сборной", - сказал Браташ.

"У него очень хорошие двигательные навыки, он хорошо развит физически. Если сравнивать с Овечкиным, то у них похожее развитие не по годам. Он силен физически, что дает ему на льду мощь и быстроту", - добавил тренер.

Сборная России в субботу сыграет со шведами, в воскресенье - с чехами.