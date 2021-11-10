Горнолыжный курорт в Крыму могут создать неподалеку от моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Самая известная гора Крыма Ай-Петри не подходит для создания горнолыжного курорта, однако пригодный район расположен неподалеку - на Ангарском перевале, где проходит трасса к морю, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в среду в эфире местного телеканала "Миллет".

Власти Крыма в 2019 году заказали у экспертной организации исследование на пригодность для катания склонов гор Чатыр-Даг и Ай-Петри. Специалисты должны были изучить запасы источников воды в районе будущих трасс. Подобная оценка в регионе проводилась впервые за всю историю.

"Министерством было проведено исследование с несколькими фирмами крупнейшими в России, которые занимались строительством горнолыжных курортов, и потенциальная возможность меньше на Ай-Петри, потому что там карстовые породы, там уходит вода - не сохраняется снег. А на многих курортах [в мире] снег сохраняется даже летом. Но есть возможности в районе Ангарского перевала, [на склонах горы] Чатыр-Даг", - сказал Волченко.

Он отметил, что основным вопросом остается соблюдение природоохранных требований. "Не такая простая история, но она возможна. Потенциальная возможность для какого-то количества спортивных трасс (у нас не будут многокилометровые трассы, нет просто такого перепада высот). Это прорабатывается сейчас правительством, есть интерес у инвесторов", - добавил министр.

Директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона ранее сообщал, что создание курорта планируется начать в 2022 году.

Крым бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период в 2018 году, когда регион посетили 6,8 млн человек, и в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В 2021 году регион к началу октября принял 8,7 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.