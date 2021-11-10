Хоккеист Мичков после поздравления Овечкина будет вдвойне настраиваться на матч с финнами

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков намерен после поздравления от Александра Овечкина вдвойне настроиться на дебют в матче Евротура с командой Финляндии. Об этом он рассказал журналистам.
Пресс-служба Федерации хоккея России в среду опубликовала видео, на котором Овечкин поздравил 16-летнего Мичкова с тем, что тот побил его рекорд, став самым молодым хоккеистом, вызванным в сборную России. Овечкин вызывался в национальную команду в 2003 году в возрасте 17 лет.
✊ Ови на связи! Александр Овечкин поздравил нападающего Матвея Мичкова с вызовом в национальную сборную на Кубок Карьяла.— Хоккей России (@russiahockey) November 10, 2021
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16-летний Мичков готов побить рекорд Овечкина, который впервые сыграл за сборную России в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Fy18g2F3yp
"Это было неожиданно, очень приятно. Спасибо большое, что он уделил этому время, я вдвойне буду настраиваться на завтрашнюю игру. Увидел это поздравление в соцсетях, когда отметили меня", - сказал Мичков.
"Все хорошо, готовимся к завтрашней игре, вкатились на тренировке, почувствовали финский лед", - рассказал игрок про тренировку перед матчем с финнами.
Встреча сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла пройдет в четверг и начнется в 19:30 мск.