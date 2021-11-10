Хоккеист Мичков после поздравления Овечкина будет вдвойне настраиваться на матч с финнами

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков намерен после поздравления от Александра Овечкина вдвойне настроиться на дебют в матче Евротура с командой Финляндии. Об этом он рассказал журналистам.

Пресс-служба Федерации хоккея России в среду опубликовала видео, на котором Овечкин поздравил 16-летнего Мичкова с тем, что тот побил его рекорд, став самым молодым хоккеистом, вызванным в сборную России. Овечкин вызывался в национальную команду в 2003 году в возрасте 17 лет.