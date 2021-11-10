Ватутин: вопрос появления арены у ЦСКА будет решен не ранее, чем через три года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вопрос появления у московского баскетбольного клуба ЦСКА собственной базы и арены будет решен не ранее, чем через три года. Об этом журналистам заявил президент клуба Андрей Ватутин.

Ватутин: баскетбольный ЦСКА с лета находится в состоянии выживания, но не сдается

"Мы занимаемся вопросом строительства собственной базы почти в ежедневном формате. Есть общее понимание с "Норникелем", представляю ситуацию так, что вместо УСК ЦСКА будет построен зал, несколько игровых площадок для разных видов спорта, и там мы сможем обрести свой дом", - сказал Ватутин.

"Идет процесс согласования нюансов по земле, углублению, есть ограничения по высотности - мы согласовываем сейчас проект. Раньше, чем через три года, этот вопрос не будет решен. Мы стараемся сделать это быстрее, потом будет снос УСК ЦСКА, строительство нового центра. Строительство такого зала не менее важно, чем победы на площадке", - добавил президент ЦСКА.

ЦСКА в матчах Единой лиги ВТБ выступает в УСК ЦСКА, в матчах Евролиги - во дворце спорта "Мегаспорт".