Браташ: сборная России не могла рисковать здоровьем Знарка, уехавшего из-за болезни

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Штаб сборной России по хоккею не мог рисковать здоровьем тренера-консультанта Олега Знарка, поэтому согласился отпустить его из расположения команды на Кубке Карьяла, который стартует в четверг. Об этом журналистам рассказал и. о. главного тренера сборной России Олег Браташ.

Знарок отбыл из расположения команды в Хельсинки из-за симптомов ОРВИ и недомогания.

"У нас за эти дни было не одно собрание. Пока Олег Валерьевич находился в расположении сборной, он в них участвовал. Сегодня, конечно, приходится обходиться без него. Посчитали, что рисковать не имеет смысла - это рабочий момент", - сказал Браташ.

Россияне в первом матче Кубка Карьяла сыграют в четверг с финнами, встреча станет дебютной для Браташа на таком уровне. "Любой тренер, как и спортсмен, наверное, должен испытывать перед стартом небольшое волнение. Оно есть, но это никак не отражается на подготовке, и все идет по плану", - отметил он.

"Вы знаете, что в составе финнов 11 чемпионов мира, поэтому надо быть готовым к их лучшей игре. Мы ее изучали и думаем, что можем им противопоставить. Это сильный соперник, и есть возможность проверить свои силы с ним", - добавил тренер.