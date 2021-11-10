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Кубок Карьяла

Браташ: сборная России не могла рисковать здоровьем Знарка, уехавшего из-за болезни

Тренер-консультант отбыл из расположения команды в Хельсинки из-за симптомов ОРВИ
И. о. главного тренера сборной России по хоккею Олег Браташ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
И. о. главного тренера сборной России по хоккею Олег Браташ
© Антон Новодережкин/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Штаб сборной России по хоккею не мог рисковать здоровьем тренера-консультанта Олега Знарка, поэтому согласился отпустить его из расположения команды на Кубке Карьяла, который стартует в четверг. Об этом журналистам рассказал и. о. главного тренера сборной России Олег Браташ.

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"У нас за эти дни было не одно собрание. Пока Олег Валерьевич находился в расположении сборной, он в них участвовал. Сегодня, конечно, приходится обходиться без него. Посчитали, что рисковать не имеет смысла - это рабочий момент", - сказал Браташ.

Россияне в первом матче Кубка Карьяла сыграют в четверг с финнами, встреча станет дебютной для Браташа на таком уровне. "Любой тренер, как и спортсмен, наверное, должен испытывать перед стартом небольшое волнение. Оно есть, но это никак не отражается на подготовке, и все идет по плану", - отметил он.

"Вы знаете, что в составе финнов 11 чемпионов мира, поэтому надо быть готовым к их лучшей игре. Мы ее изучали и думаем, что можем им противопоставить. Это сильный соперник, и есть возможность проверить свои силы с ним", - добавил тренер.

© Рустам Шарафутдинов/ТАСС

Браташ вспомнил нюансы перехода на должность главного тренера молодежной сборной России, учитывая, что ранее он возглавлял олимпийскую команду (ближайший резерв национальной сборной). "Я вообще не думал о такое предложении, потому что это предусматривает мой контракт, который заканчивается через год. Меня перевели с одной сборной на другую, и это контракт предусматривает", - отметил он.

Теги
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