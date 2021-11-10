Хоккеист Мичков признался, что ему не страшно дебютировать во взрослой сборной России

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков считает, что ему будет не страшно дебютировать на таком высоком уровне. Об этом он рассказал журналистам.

На юниорском уровне Мичков превзошел достижения Илья Ковальчука и Никиты Кучерова по голам на одном чемпионате мира, забросив на последнем турнире 12 шайб. 16-летний форвард СКА может в четверг дебютировать за национальную команду в матче Кубка Карьяла с финнами и побить рекорд, установленный Александром Овечкиным, который провел первый матч за сборную в 17 лет.

"Надо сыграть на этом турнире как обычно. Играю с более взрослыми партнерами, и это добавляет уверенности. Я уже играл на взрослом уровне в КХЛ и не думаю, что тут хоккей будет чем-то отличаться. Мы готовились к этой игре, и поэтому мне не страшно", - сказал он.

Встреча сборных Финляндии и России на Кубке Карьяла пройдет в четверг и начнется в 19:30 мск.