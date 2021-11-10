Футболист ЦСКА Фернандес извинился за то, что не смог выучить русский язык

ТАСС, 10 ноября. Защитник футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес чувствует вину перед российскими болельщиками за то, что не выучил русский язык. Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

В сентябре игрок объявил о завершении выступлений в сборной России.

"Могу честно попросить у всех прощения, особенно у наших уважаемых болельщиков за то, что так и не говорю на русском. Чтобы выучить язык, мне нужно каждый день посещать школу и заниматься по шесть-семь часов в день. Русский очень сложный и дается мне тяжело", - сказал Фернандес.

"Первые три месяца учил язык, но потом оставил эту затею, потому что невозможно удержать концентрацию и предельно отдаваться выбранной теме. Чтобы я мог сделать что-то максимально качественно, должен с полной отдачей, с полным погружением работать. Но было очень сложно держать концентрацию", - добавил футболист.

Также защитник отметил, что был удивлен быстрому прогрессу в изучении русского языка своего соотечественника, вратаря московского "Локомотива" Маринато Гилерме.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года, в составе команды он провел 312 матчей, забил 8 мячей и отдал 46 результативных передач. За сборную России защитник дебютировал в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за национальную команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за сборную он провел 33 матча, забив 5 голов.