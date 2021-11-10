Сборная Швеции победила чехов в стартовом матче Кубка Карьяла по хоккею

ТАСС, 10 ноября. Сборная Швеции победила команду Чехии со счетом 4:1 в матче первого тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла по хоккею. Встреча прошла в шведском Линчёпинге.

У победителей шайбы забросили Понтус Хольмберг (9-я минута), Карл Клингберг (15), Йеспер Олофссон (39) и Антон Бенгтссон (40). В составе проигравшей команды отличился Филип Хлапик (58).

В четверг свой первый матч турнира проведут сборные России и Финляндии (начало - в 19:30 мск). Все оставшиеся встречи турнира состоятся в Хельсинки.

Шведы во втором туре сыграют 13 ноября со сборной России, чехи в тот же день встретятся с финнами.

Кубок Карьяла является первым этапом Евротура в сезоне. Турнир в рамках Евротура проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире девять раз, шведы - четыре, чехи - два.