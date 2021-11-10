Фернандес рассказал, что ему сменили номер в ЦСКА по инициативе врача

ТАСС, 10 ноября. Защитник Марио Фернандес сменил номер в футбольном клубе ЦСКА по инициативе врача команды. Комментарий игрока приводит газета "Спорт-Экспресс".

Фернандес сменил номер в 2013 году, сначала он выступал под 13-м номером, а в настоящее время играет под вторым.

"Самой тяжелой моей травмой было колено, потерял шесть месяцев, могу с уверенностью сказать, что это моя самая серьезная травма, - признался Фернандес. - Когда вернулся после того повреждения, был забавный момент: пришел в раздевалку перед матчем, подхожу к своему месту, стал искать свою футболку с 13-м номером и не мог найти. Там лежала другая футболка, с номером 2. И только потом я уже узнал, что по инициативе нашего доктора мне поменяли номер, а со мной это не обсудили".

"Он даже меня не спрашивал, просто сказал: "Теперь ты будешь играть под другим номером, потому что тот номер несчастливый, ты постоянно травмы получал". Я говорю: "Если тебе так спокойнее, давай я буду играть под другим номером", - добавил игрок.

Фернандесу 31 год, он родился и начинал карьеру в Бразилии, российское гражданство футболист получил в 2016 году. За ЦСКА Фернандес выступает с 2012 года, в составе команды он провел 312 матчей, забил 8 мячей и отдал 46 результативных передач. За сборную России защитник дебютировал в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:0) 3 сентября 2017 года. Играл за национальную команду на чемпионате мира 2018 года и чемпионате Европы в 2021 году. Всего за сборную он провел 33 матча, забив 5 голов.