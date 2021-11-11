В вопросе Дзюбы поставлена точка. Сборная России завершила подготовку к игре с киприотами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу 11 ноября проведет первых из двух ноябрьских матчей группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда под руководством главного тренера Валерия Карпина в Санкт-Петербурге на встретится со сборной Кипра.
За два тура до завершения группового этапа отборочного турнира к мировому первенству сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. Вторую позицию занимает команда Хорватии (17). На местах с третьего по шестое располагаются сборные Словакии (10), Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5).
После восьми игр команда под руководством Карпина уже гарантировала себе участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В конце марта 2022 года за три путевки в Катар поспорят 12 сборных. Для того, чтобы выйти на мировое первенство напрямую, сборной России необходимо набрать в двух оставшихся матчах больше очков, чем хорваты. 11 ноября ближайшие соперники россиян на выезде сыграют с командой Мальты, 14 ноября в Сплите состоится очный матч с участием сборных Хорватии и России.
Изначально Карпин вызвал в сборную на ноябрьские матчи 29 игроков, но защитник казанского "Рубина" Илья Самошников и полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян из-за травм покинули расположение национальной команды. Вместо них был приглашен игрок обороны петербургского "Зенита" Данил Круговой, для которого этот вызов в сборную стал первым в карьере. 10 ноября пресс-служба сборной России сообщила о том, что атакующий полузащитник столичного "Локомотива" Рифат Жемалетдинов не сможет помочь команде из-за травмы. В среду в тренировке приняли участие 27 футболистов сборной России, в том числе защитник Георгий Джикия, который днем ранее из-за повреждения не занимался с командой.
В конце октября Российский футбольный союз (РФС) получил от Роспотребнадзора разрешение провести матч между сборными России и Кипра при 30-процентной заполняемости стадиона. Максимальная вместимость стадиона "Санкт-Петербург" составляет 68 тыс. зрителей. Вход на арену будет возможен только для людей с сертификатом о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или со справкой о перенесенном заболевании. Как сообщили ТАСС в службе коммуникаций национальной организации, болельщиков с Кипра на матче не будет.
Эпопея с Дзюбой подошла к концу
После смены главного тренера летом 2021 года бывший капитан сборной России Артем Дзюба не провел за команду ни одного матча. Нападающий "Зенита" был включен в расширенный состав команды на октябрьские матчи отборочного турнира против команд Словакии (1:0) и Словении (2:1), но отказался ехать в национальную команду, сославшись на неготовность.
"Можно ли поставить точку с вопросом Дзюбы? Если бы я вам сказал месяц назад поставить точку, вы бы поставили точку? Я поставил точку, вы как хотите. Хотите - спрашивайте", - сказал Карпин.
Дзюбе 33 года, он делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России с бывшим нападающим "Зенита", московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха" Александром Кержаковым. На счету обоих форвардов по 30 мячей. Дзюба достиг этой отметки за 55 матчей, завершивший карьеру в 2017 году Кержаков - за 91 игру.
Также на пресс-конференции главный тренер сборной России рассказал о том, почему тренерский штаб не стал вызывать в расположение команды игрока вместо травмированного Жемалетдинова. "У нас был печальный опыт в октябре, когда приходилось довызывать игроков. В этот раз изначально вызвали 25 человек, потому что понимали, что кто-то может не доехать", - отметил он.
Полузащитник "Монако" Александр Головин, по всей видимости, станет шестым капитаном сборной России при Валерии Карпине. В пяти предыдущих играх команду с повязкой на поле выводили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин. "Не знаю, буду капитаном или нет. Но я готов, у нас любой игрок в команде готов", - сказал 25-летний хавбек.
Он получил травму 3 октября в матче чемпионата Франции против "Бордо" (3:0), из-за чего не участвовал в октябрьских играх сборной России против команд Словакии и Словении. Впервые после повреждения полузащитник вышел на поле 31 октября в матче с "Брестом" (0:2). "Думаю, что буду готов на 90 минут, после травмы провел три игры. Понятно, что неполные матчи, но нахожусь в хорошем тонусе", - отметил Головин, отвечая на вопрос о функциональном состоянии перед игрой против сборной Кипра.
Киприотам есть, что показать в матче со сборной России
Карпин в преддверии матча с киприотами оценил общее состояние игроков как нормальное. "У кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Естественно, у тех, кто провел много матчей, как Георгий Джикия, есть накопившаяся усталость. Но в целом никакой катастрофы. Все в нормальном состоянии", - заявил он.
"Команды, которые на бумаге не считаются большими, хорошо умеют обороняться, - добавил наставник национальной команды, рассуждая о сборной Кипра. - Думаю, будет схема 5-4-1, играть будут на контратаках. Против Мальты они играли более комбинационно, выходили из обороны через короткий пас и имели проблемы на стандартах".
Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу на предматчевой пресс-конференции назвал россиян главной командой группы Н. "Мы знаем, что завтра сыграем с главной командой группы, - сказал он. - Мы отстаем по очкам, но постараемся показать хорошую игру, это наш национальный долг! Понимаем, что победит сильнейший. Мы знаем, что сборная России - сильная команда, но нам есть что показать, мы будем играть на все 100. Морально мы готовы к игре".
Защитник команды Антреас Каро сказал, что настроен оптимистично перед матчем. "Хочу отметить профессионализм и мастерство игроков, мы хотим победить, - отметил он. - Мы должны показать наш лучший футбол".
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Россия
|8
|6
|1
|1
|13-5
|19
|2
|Хорватия
|8
|5
|2
|1
|13-3
|17
|3
|Словакия
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|4
|Словения
|8
|3
|1
|4
|9-9
|10
|5
|Мальта
|8
|1
|2
|5
|8-17
|5
|6
|Кипр
|8
|1
|2
|5
|3-13
|5