В вопросе Дзюбы поставлена точка. Сборная России завершила подготовку к игре с киприотами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу 11 ноября проведет первых из двух ноябрьских матчей группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда под руководством главного тренера Валерия Карпина в Санкт-Петербурге на встретится со сборной Кипра.

За два тура до завершения группового этапа отборочного турнира к мировому первенству сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков. Вторую позицию занимает команда Хорватии (17). На местах с третьего по шестое располагаются сборные Словакии (10), Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5).

После восьми игр команда под руководством Карпина уже гарантировала себе участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В конце марта 2022 года за три путевки в Катар поспорят 12 сборных. Для того, чтобы выйти на мировое первенство напрямую, сборной России необходимо набрать в двух оставшихся матчах больше очков, чем хорваты. 11 ноября ближайшие соперники россиян на выезде сыграют с командой Мальты, 14 ноября в Сплите состоится очный матч с участием сборных Хорватии и России.

Изначально Карпин вызвал в сборную на ноябрьские матчи 29 игроков, но защитник казанского "Рубина" Илья Самошников и полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян из-за травм покинули расположение национальной команды. Вместо них был приглашен игрок обороны петербургского "Зенита" Данил Круговой, для которого этот вызов в сборную стал первым в карьере. 10 ноября пресс-служба сборной России сообщила о том, что атакующий полузащитник столичного "Локомотива" Рифат Жемалетдинов не сможет помочь команде из-за травмы. В среду в тренировке приняли участие 27 футболистов сборной России, в том числе защитник Георгий Джикия, который днем ранее из-за повреждения не занимался с командой.

В конце октября Российский футбольный союз (РФС) получил от Роспотребнадзора разрешение провести матч между сборными России и Кипра при 30-процентной заполняемости стадиона. Максимальная вместимость стадиона "Санкт-Петербург" составляет 68 тыс. зрителей. Вход на арену будет возможен только для людей с сертификатом о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или со справкой о перенесенном заболевании. Как сообщили ТАСС в службе коммуникаций национальной организации, болельщиков с Кипра на матче не будет.

Эпопея с Дзюбой подошла к концу

После смены главного тренера летом 2021 года бывший капитан сборной России Артем Дзюба не провел за команду ни одного матча. Нападающий "Зенита" был включен в расширенный состав команды на октябрьские матчи отборочного турнира против команд Словакии (1:0) и Словении (2:1), но отказался ехать в национальную команду, сославшись на неготовность.