Шведские футболисты в четверг могут выйти на чемпионат мира

ТАСС, 11 ноября. Сборная Швеции по футболу в четверг проведет гостевой матч седьмого тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года против команды Грузии. Если шведы одержат победу, а испанцы не выиграют у греков в другой встрече группы B, то скандинавская команда напрямую выйдет в финальную часть турнира.

Встреча между сборными Грузии и Швеции пройдет в Батуми и начнется в 20:00 мск. В текущем отборе на чемпионат мира команды играли в первом туре, встреча в Швеции завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Шведы занимают первое место в турнирной таблице группы B, набрав 15 очков в шести матчах, грузины располагаются на четвертой позиции (четыре очка за семь игр), для них этот эта встреча станет заключительной в отборе на чемпионат мира.

Игра Греция - Испания пройдет в Афинах и начнется в 22:45 мск. Первая встреча между этими командами завершилась вничью со счетом 1:1, матч прошел в Гранаде. Сборная Испании идет второй в группе B, набрав 13 очков в шести играх. Команда Греции располагается на третьей позиции (9).

Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. На данный момент в группе B на прямую путевку претендуют команды Швеции (15) и Испании (13).

При этом команды встретятся в матче заключительного, восьмого тура отборочного турнира. Встреча пройдет в Испании 14 ноября и начнется в 22:45 мск. В случае победы испанцев над греками обладатель прямой путевки на чемпионат мира определится в этой игре.

Португальцы могут обогнать сербов

Также в четверг пройдут два матча группы А. В этот день состоятся встречи Азербайджан - Люксембург и Ирландия - Португалия. Сборная Сербии занимает первое место в группе А, набрав 17 очков в семи матчах. Второе место у португальцев (16 очков; шесть игр), далее идут команды Люксембурга (6: 6), Ирландии (5; 6) и Азербайджана (1; 7).