В Канаде уволили полицейского, бравшего больничные ради работы хоккейным тренером

ОТТАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Одно из полицейских управлений канадского Ванкувера (провинция Британская Колумбия) уволило своего сотрудника, который брал больничные, чтобы работать тренером хоккейной команды. Об этом сообщил телеканал CTV.

Имя стража порядка не разглашается, расследованием занимался специальный комиссар управления, который выяснил, что с 2015 по 2019 год данный сотрудник 25 раз брал больничный, но вместо лечения шел тренировать любительскую хоккейную команду. "Сообщалось, что указанный сотрудник управления полиции Западного Ванкувера брал больничный две смены подряд. Во время второй смены, на которой он отсутствовал по причине взятого больничного, его видели на хоккейной игре в качестве тренера", - говорится в одной из докладных этого расследования, опубликованного в отчете управления по итогам 2021 года.

Провинившийся сотрудник полиции уже уволен из органов внутренних дел "за обман и недостойное поведение", а также за то, что "не оправдал ожиданий общественности как сотрудник муниципальных правоохранительных органов". В его личное дело внесены соответствующие дополнения. В управлении также выразили надежду, что действующие сотрудники "не будут злоупотреблять своими больничными".