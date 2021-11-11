Кубок мира по рукопашному бою стартует в четверг в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия впервые примет Кубок мира по рукопашному бою. В турнире, который стартует 11 ноября в Москве, примут участие более 300 спортсменов из 37 стран.

Бои пройдут в двух дисциплинах: поединок и самооборона. 12 ноября соревновательная программа начнется с 09:30 мск, 13 ноября пройдут финалы, начало которых запланировано на 17:00 мск. Соревнования проводятся в формате "ковид-фри", то есть зрители могут попасть только при наличии QR-кода. На турнир приедут представители России, США, Германии, Италии, Канады, Турции и других стран.

"Кубок мира впервые пройдет в России, мы очень ждали этого события. На соревнования приедут победители Кубка России, серебряные призеры чемпионата страны и российские победители предыдущих Кубков мира. Денежных призов у нас нет, победители получат медали и грамоты, также чемпионы получат звания международного мастера спорта или заслуженного мастера спорта", - сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" президент Международной федерации рукопашного боя Сергей Астахов.

В 2020 году Кубок мира по рукопашному бою проходил в Минске. Тогда в соревновании приняли участие свыше 100 спортсменов из 12 стран мира. Россияне завоевали 32 награды в дисциплине поединок и восемь медалей в дисциплине самооборона.

В этом году Международная федерация рукопашного боя отмечает 15-летие с момента образования. Рукопашный бой как дисциплина появился в России, на сегодняшний день он развивается в 40 странах. Приоритетной задачей федерации сейчас является включение рукопашного боя в список олимпийских видов спорта.

Турнир будет проходить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и завершится 13 ноября .