Чимаев может заменить Масвидаля и провести бой против Эдвардса на турнире UFC 269

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Боец Хамзат Чимаев может заменить американца Хорхе Масвидаля и провести бой против Леона Эдвардса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 11 декабря. Об этом ТАСС сообщил представитель Чимаева.

Ранее портал ESPN сообщил, что Масвидаль снялся с боя из-за травмы.

"Хамзат готов провести бой. Он сказал, что нужно связаться с UFC, как только увидел, что Масвидаль вылетел из поединка", - сказал собеседник агентства.

Поединок Эдвардс - Масвидаль должен был состояться на турнире UFC 269 11 декабря в США. Чимаев и Эдвардс должны были провести бой 20 января нынешнего года, но поединок не состоялся.

В активе Чимаева 10 побед и ни одного поражения. На счету Эдвардса 19 побед и три поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.