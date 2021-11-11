Главный тренер "Детройта" отметил прогресс в игре российского хоккеиста Наместникова

ТАСС, 11 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" Владислав Наместников хорошо начал текущий регулярный чемпионат, это связано с тем, что он отлично подготовился к сезону. Об этом заявил главный тренер команды Джефф Блашилл, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ .

В 14 встречах регулярного чемпионата сезона-2021/22 Наместников набрал девять очков (семь голов + две передачи). 10 ноября россиянин отметился дублем в матче против "Эдмонтона" (4:2) и стал второй звездой игрового дня.

"Я прочитал на днях, как Владислав говорит, что ударно потрудился летом, и это заметно, - сказал Блашилл. - Именно об этом мы с ним говорили в конце прошлого сезона. Чтобы забивать, нужно работать не только над самим броском, но и над многими другими нюансами".

"Если я не ошибаюсь, в последние четыре года число его реальных голов всегда уступало ожидаемым, так что он много шайб недосчитался. Летом он потратил немало усилий, чтобы исправить ситуацию. Насколько я знаю, он готовился с тренером по мастерству вместе с [нападающим "Чикаго" Алексом] Дебринкэтом и другими игроками. Сейчас он пожинает плоды, которые заслужил работой", - добавил главный тренер "Детройта".

Наместникову 28 лет, он начал карьеру в воскресенском "Химике". На драфте НХЛ 2011 года был выбран в первом раунде под общим 27-м номером "Тампой", за которую выступал с 2014 по 2018 год, также россиянин играл в составе "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттавы" и "Колорадо". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Наместников провел 492 матча и набрал 215 очков (98+117). В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.