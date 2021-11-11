Российский форвард Матвей Петров подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Эдмонтон"

ТАСС, 11 ноября. Российский нападающий Матвей Петров подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на три года.

Петрову 18 лет, он был выбран "Эдмонтоном" на драфте 2021 года под общим 180-м номером. В текущем сезоне россиянин провел 14 матчей за клуб Хоккейной лиги Онтарио "Норт-Бэй Батальон" и набрал 18 очков (10 голов + восемь передач). Ранее он выступал в Молодежной хоккейной лиге за московские "Крылья Советов". В составе сборной России Петров стал серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года.