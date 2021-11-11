"Нэшвилл" обыграл "Даллас" в матче НХЛ. Тренин и Радулов отметились голевыми передачами

В составе "Нэшвилла" отличились Райан Джохансен (20-я минута), Таннер Жанно (25), Мэтт Дюшен (38), Колтон Сиссонс (60, в пустые ворота). У "Далласа" шайбы забросили Руп Хинтц (38), Миро Хейсканен (51).

ТАСС, 11 ноября. "Нэшвилл" в гостях со счетом 4:2 обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин отметился результативной передачей, которая стала для второй в 13 матчах текущего сезона. У "Далласа" один голевой пас на счету форварда Александра Радулова, который набрал шесть очков (гол + пять передач) за 12 игр. Его одноклубник Денис Гурьянов не сумел отличиться.

"Нэшвилл" набрал 15 очков в 13 матчах и занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона, "Даллас" идет пятым (10). Следующий матч "Нэшвилл" проведет 12 ноября в гостях против "Сент-Луиса", "Даллас" 14 ноября примет "Филадельфию".