Плишкова победила Мугурусу в матче первого тура Итогового турнира WTA

ТАСС, 11 ноября. Представительница Чехии Каролина Плишкова обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в матче первого тура Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в мексиканской Гвадалахаре.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Плишковой. Она посеяна на турнире под третьим номером, Мугуруса - под шестым.

В предварительном раунде восемь участниц поделены на две группы, по две лучшие спортсменки выйдут в полуфинал. Вместе с Мугурусой и Плишковой в группе играют чешка Барбара Крейчикова (2) и представительница Эстонии Анетт Контавейт (8). В другом квартете выступают представительница Белоруссии Арина Соболенко (1), гречанка Мария Саккари (4), Ига Свёнтек (5) из Польши и испанка Паула Бадоса (7).

Итоговый турнир WTA проводится с 1972 года, наибольшее количество побед на счету Мартины Навратиловой (8), представлявшей Чехословакию и США. Единственной россиянкой, выигравшей турнир, является Мария Шарапова (2004). В 2019 году победительницей соревнований стала Эшли Барти из Австралии, в 2020-м они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Итоговый турнир WTA завершится 18 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $5 млн.