Голы Капризова и Куликова помогли "Миннесоте" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

Заброшенными шайбами у победителей отметились Юэль Эрикссон Эк (5-я минута), Маркус Фолиньо (10), Кевин Фиала (23), Дмитрий Куликов (24) и Кирилл Капризов (39). У проигравших отличились Эндрю Лэдд (15) и Шейн Гостисбеер (48).

Капризов забросил третью шайбу в нынешнем сезоне. На счету 24-летнего российского нападающего также 7 результативных передач. Капризов быстрее всех забросил 30 шайб в составе "Миннесоты", для этого ему потребовалось 67 матчей. Российский нападающий побил рекорд Мариана Габорика, который забил 30 голов за 93 игры.

Куликов забросил первую шайбы в составе "Миннесоты" в регулярном чемпионате, 31-летний защитник подписал контракт с командой летом. В составе "Аризоны" голевой передачей отметился лучший снайпер прошлого регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Яшкин. 28-летний уроженец Омска, представляющий Чехию, набрал первое очко в текущем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала четвертую победу подряд и вышла на первое место в Центральном дивизионе, набрав 18 очков в 12 играх. "Аризона" с тремя очками после 13 матчей располагается на последней восьмой строчке в дивизионе. В следующем матче "Миннесота" в пятницу на выезде сыграет с "Вегасом", а "Аризона" в субботу в гостях встретится с "Чикаго".

В другом матче игрового дня "Торонто" со счетом 3:0 обыграл "Филадельфию".