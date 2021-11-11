Семенов поборется с призером Олимпиады в Токио Каялпом на Гран-при Москвы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бронзовые призеры Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг Сергей Семенов и турок Риза Каялп встретятся на Гран-при Москвы (Кубок "Алроса"). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Традиционный международный турнир пройдет в столице России 3 декабря в новом формате - лидеры сборной России проведут по одной схватке против титулованных зарубежных оппонентов. Cеменов завоевал бронзовые медали на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио, а также выиграл чемпионат мира в 2018 году. Каялп - трехкратный призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира, десятикратный чемпион Европы.

"После одной из побед в уходящем олимпийском цикле Каялп заявил, что если бы не кубинец Михаин Лопес, он был бы уже двукратным олимпийским чемпионом, - сказал Мамиашвили. - Я уверен, что Сергею Семенову есть, что ему возразить, на Кубке "Алросы" состоится интересный и долгожданный поединок и для болельщиков, и для самих борцов. Турок выиграл у Семенова шесть лет назад, когда наш спортсмен делал первые шаги во взрослой борьбе, с тех пор они не встречались. Сейчас Семенов в расцвете лет, у него весомый багаж медалей, и я хочу пожелать Сергею реализовать весь потенциал в новом олимпийском цикле".

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов встретится в Москве с чемпионом мира 2017 года Виктором Немешем (Сербия). Соперником призера Игр в Токио Сергея Емелина будет действующий чемпион мира Виктор Чобану (Молдавия). В турнире вольников двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев поборется с призером чемпионата мира 2019 года Магомегаджи Нуровым (Македония), а олимпийский чемпион Заурбек Сидаков встретится со своим соперником по финалу олимпийского турнира в Токио Магомедхабибом Кадимагомедовым (Белоруссия).