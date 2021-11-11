Роман Ротенберг назвал, за счет чего россияне могут обыграть финнов на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в первом матче Кубка Карьяла могут обыграть команду Финляндии за счет трудовой дисциплины. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Встреча пройдет в четверг и начнется 19:30 мск. В состав финнов включены 11 чемпионов мира 2019 года, в то время как у россиян выступит немало игроков, которые могут поехать на молодежный чемпионат мира.

"Самое главное, чтобы сборная России показывала тот хоккей, который мы хотим увидеть, - сказал Ротенберг. - Мы знаем лучшего игрока сборной Финляндии - это вратарь [Юхо] Олкинуора, который играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), поэтому задача стоит забить как можно больше голов. Да, [Микко] Лехтонен, [Марко] Анттила - это сильные ребята, но в нашем понимании сильнейшим игроком является вратарь".

"Нам нужно переработать финскую сборную, потому что это очень рабочая, терпеливая команда. Переработать за счет скорости, нашей русской смекалки, за счет того, что мы можем где-то сыграть, импровизируя, похитрее. И за счет этой трудовой дисциплины мы имеем все шансы победить", - добавил он.