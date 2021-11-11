Роман Ротенберг: появление в сборной России Мичкова показывает работу системы федерации

ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноября. /ТАСС/. Появление в составе сборной России 16-летнего форварда Матвея Мичкова является результатом работы системы Федерации хоккея России (ФХР) в плане подготовки молодых игроков. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Мичков в случае появления в матче Кубка Карьяла может побить рекорд Александра Овечкина, который дебютировал в национальной команде в возрасте 17 лет.

"Конечно, очень важный фактор - это появление в составе Мичкова, потому что это показывает работу всей нашей системы развития хоккея в России. Мы знаем, насколько тяжело побить рекорд Овечкина, сам он поддержал Матвея, отправив ему видеосообщение, и мы очень за это благодарны Александру, - сказал Ротенберг. - Он сам хочет побить рекорд [Уэйна] Гретцки, а Мичков пытается догнать Овечкина, то есть это очень хороший знак для нас, когда есть такие мировые рейтинги".

"Побить рекорд Гретцки возможно, так же как и рекорд Овечкина. Это прогресс, а конкуренция - двигатель прогресса. То есть мы говорим о конкуренции среди наших игроков, и, конечно, мы этому очень рады, но, как говорится, игра все покажет", - добавил он.

На юниорском уровне Мичков превзошел достижения Илья Ковальчука и Никиты Кучерова по голам на одном чемпионате мира, забросив 12 шайб.